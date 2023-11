Ciężko przeszła COVID-19. Wiadomo, w jakim jest stanie

Młynarska ciężko przeszła przede wszystkim pierwsze cztery dni choroby. Doskwierały jej bardzo nieprzyjemne objawy. "Potworny ból głowy i całego człowieka, siódme poty non stop, zero sił. Brak węchu i smaku, kaszel, zatkane zatoki. Nie byłam w stanie czytać, trochę oglądałam jakieś seriale. Od piątku było lepiej. Wysunęłam obolały łeb spod kołdry, wzięłam prysznic! I to był wyczyn" - napisała dziennikarka.