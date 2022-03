CKE opublikowała wytyczne do matury i egzaminu ósmoklasisty dla Ukraińców. Pleśniar: "Nie powinny być obowiązkowe"

Czy ukraińscy uczniowie będą zmuszeni do przystąpienia do polskiego egzaminu ósmoklasisty i matury? - Egzaminy nie powinny być obowiązkowe, powinny być dobrowolne - mówił w programie Newsroom WP Marek Pleśniar, dyrektor biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. - Zwracam uwagę na to, że sami Ukraińcy, ukraińska oświata zrezygnowała z matur w tym roku (...) Byłoby dobrze, gdyby to się odbyło w większej konsultacji ze stroną ukraińską, może posłuchajmy ich.