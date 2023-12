Co działo się na pogrzebie Seweryna? "Wziął go za szmaty i wyrzucił"

Niespodziewana śmierć Gabriela Seweryna wstrząsnęła wieloma Polakami. Fani celebryty zastanawiają się, co się z nim działo, zanim 28 listopada trafił do szpitala. Teraz informator portalu światgwiazd.pl opowiedział o niepokojących incydentach, do których miało dość podczas pogrzebu bohatera "Królowych życia".