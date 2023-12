Pogrzeb Gabriela Seweryna. Projektanta wspomina kolega ze szkoły

Jak mówił - Seweryn talent do szycia odziedziczył po matce. - Była znana w okolicy z tego, że szyje. Miała dużo nietypowych zleceń. Szyła nawet namioty cyrkowe. Kiedy Gabriel zaczynał uruchamiać swoją pracownię futrzarską matką mu pomagała. Widywałem go, jak przyjeżdżał do matki, ale od jakiegoś czasu przestał, mieli się pokłócić - powiedział.