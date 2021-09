Co dzieje się dziś z Melanią Trump? Pierwsza dama zniknęła

Gdy tylko Trumpowie wyprowadzili się z Białego Domu, Melania… zniknęła! Podczas tegorocznych wakacji była widziana tylko raz, kiedy to wraz z synem Baronem wychodziła z Trump Tower w Nowym Jorku. Wiadomo, że we dwójkę spędzili lato w rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie. Według serwisu CNN Melania planuje zamieszkać w tym miejscu na stałe. Z kolei były prezydent został w New Jersey.