Co mówią kobiety i mężczyźni zaraz po seksie? Możecie być zaskoczeni

Seks to bardzo ważny element każdego związku – przyczynek do jego scalenia lub powód do kolejnej kłótni. Choć dla każdego jest inny, to w jego ramach istnieją pewne uniwersalne, utarte schematy, które powtarzają się u większości par. Przykładem mogą być słowa wypowiadane zaraz po zbliżeniu. Jak się okazuje, powtarzamy te same frazesy. Tyle, że różnią się one w przypadku kobiet oraz mężczyzn. Co zatem mówimy w sypialni, gdy emocje jeszcze na dobre nie ostygły, a ciała się nie uspokoiły?