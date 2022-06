Co najmniej 1000 zł do koperty? Porada tiktokerki wywołała burzę

"Dajesz tyle, ile możesz"

W kolejnym wpisie Dominika Soja-Blat wyjaśniła, że goście rzeczywiście powinni dać do koperty tyle, na ile ich stać w danym momencie. Zwróciła uwagę na to, by nie dawać pustej koperty czy też koperty ze ścinkami gazet, co się niestety zdarza. Poradziła również, by państwo młodzi nie oczekiwali, że wesele im się zwróci lub nie urządzali go po to, by na nim zarobić.