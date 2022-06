Drożyzna w branży ślubnej. Niektóre pary młode musiały odwołać wesela

Zapis w umowie nie wystarczy?

- Oczywiście można podpisać umowę z podwykonawcą, w której zawrzemy zapis mówiący o tym, że cena nie wzrośnie. Ale to niestety rzadka dziś praktyka, że obiekty się na to zgadzają. Inflacja na poziomie 13,9 procent skutecznie zniechęca ich do tego, bo boją się, że dołożą do wesela pary młodej. A trudno powiedzieć, jak ceny w branży będą dalej rosły. Spodziewam się, że to może być wzrost o nawet 10-15 proc – przyznaje Anna Piwońska, konsultantka ślubna.