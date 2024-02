Najgorszy tłuszcz do smażenia jajek. Cholesterol wzrośnie

Smażenie jajek. Czy może być zdrowe?

Zdania na temat jajek od dawna są podzielone. Kiedyś najwięcej mówiło się i pisało o tym, że podwyższają cholesterol, obecnie zdecydowanie wracają do łask. To pożywny składnik smacznej i zbilansowanej diety. Jajka mają w sobie wiele cennych składników odżywczych: witaminy z grupy B, witaminę A, D, E oraz K. To również bogate źródło fosforu, potasu, wapnia czy magnezu. Oczywiście olbrzymią rolę odgrywa sposób ich przygotowania. Smażenie cieszy się ogólnie złą sławą, ale może da się to zmienić?