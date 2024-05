Jest w wielu polskich domach. Może stanowić zagrożenie dla zdrowia

Już w 2013 roku portal Interia przywołał wyniki testów przeprowadzonych w USA przez Center of Health Environment & Justice. Badania wykazały wówczas, że w czasie 28 dni z zasłony prysznicowej, wykonanej z plastiku, uwolniło się aż 108 różnych lotnych związków organicznych. Wśród VOC znajdują się m.in. ftalany, cynoorganiczne oraz dioksyny. Jak przeczytamy na portalu "The Sun" długotrwały kontakt z tymi substancjami może doprowadzić m.in. do podrażnień skóry, problemów z oddychaniem, a nawet do zaburzeń gospodarki hormonalnej.