Katarzyna i Cezary Żak mają dom na Mazurach. "To nasze ukochane miejsce"

Katarzyna i Cezary Żak to jedna z najbardziej lubianych par w polskim show-biznesie. Oboje mają dużo zobowiązań zawodowych, jednak od czasu do czasu pozwalają sobie na chwilę oddechu. To w domu na Mazurach "ładują akumulatory" oraz spędzają czas w gronie rodziny i przyjaciół.