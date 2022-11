Asia z "Chłopaków do wzięcia" ma dziecko. Ojcem uczestnik programu

Asia z "Chłopaków do wzięcia" przechodziła trudne chwile

Historia ich związku jest jednak bardzo burzliwa. Poznali się w programie "Chłopaki do wzięcia". Kiedy Ryszard "Szczena" Dąbrowski siedział w więzieniu, jego partnerka Joanna Wielocha wiernie na niego czekała. Ich związek miał lepsze i gorsze momenty. Rozstawali się i wracali do siebie wielokrotnie. Ryszard doczekał się dziecka z przyjaciółką Joanny, ale z nią także ma syna - Marcelka. Po dłuższym rozstaniu para wróciła do siebie. Jednak to nie był koniec ich problemów. "Telemagazyn" podaje, że niedługo po tym, jak na świat przyszedł Marcel, w domu Joanny i Ryszarda dochodziło do wielu kłótni. Opieka społeczna miała zabrać chłopca.