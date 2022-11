Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" ujawnił rodzinny sekret. Nigdy wcześniej o tym nie mówił

Jarek Mergner jest jednym z ulubieńców widzów "Chłopaków do wzięcia". Mężczyzna znalazł miłość życia i niedawno stanął przed ołtarzem. Fani wciąż są ciekawi, jak układa się życie "chłopaka do wzięcia", a on chętnie opowiada o swojej codzienności w nagraniach, które publikuje na YouTubie.