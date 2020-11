Co się stało z Basią Majchrzak? Historia polskiej Maddie McCann

Dziewczynka wraz z rodzicami, dwiema siostrami i bratem, mieszkała w Jastrzębiu-Zdroju, w bloku przy ulicy Pomorskiej. Była dzieckiem skrytym i zamkniętym w sobie, co mogło wynikać z wrodzonej wady – rozszczepienia podniebienia, przez które miała problemy z mową.

Wyszła do szkoły i nigdy nie wróciła

We wtorek, 22 lutego 2000 roku około godziny 10.00 Basia wyszła z domu do szkoły. Miała jeszcze trochę czasu, ponieważ lekcje rozpoczynała dopiero o godz. 11:00. Zazwyczaj wychodziła do szkoły z siostrami lub koleżankami. Jednak tego dnia dziewczynki zaczynały lekcje o innej godzinie i Basia poszła sama. Szkoła Basi znajdowała się zaledwie kilkaset metrów od domu.