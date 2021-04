Co słychać u Georginy Chapman, byłej żony Hervey’a Weinsteina?

Była żona producenta Georgina Chapman poukładała sobie życie na nowo

Nowe życie Georginy

W rozmowie z "Vogue" Georgina wyznała, że nie miała pojęcia o czynach męża, mówiła również jak trudne dla niej jest to co się stało.

- Były chwile, gdy byłam wściekła. Były chwile, gdy byłam skołowana. Były i momenty totalnej niewiary - mówiła. - Były też chwile, gdy po prostu płakałam przez to, co stanie się z moimi dziećmi. Jak będzie wyglądało ich życie? Co ludzie będą im mówić? One... kochają tatę. Kochają go - wyznała.