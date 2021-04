Monika Zamachowska miała dość płacenia alimentów za męża

Od rozstania z ostatnim mężem Monika Zamachowska wprowadza w swoim życiu liczne zmiany. Pozbywa się z otaczającej ją rzeczywistości wszelkich śladów po Zbyszku. Jeszcze przed rozwodem postanowiła wrócić do poprzedniego nazwiska i w mediach pojawia się jako Monika Richardson.

Liczne zmiany w życiu Moniki Zamachowskej

W ostatnich tygodniach Monika zmieniła również nazwę domeny internetowej swojej firmy, a poza tym planuje się teraz skupić głównie na rozwoju osobistym. Jej głównym celem chęć stanięcia "na nogi" po związku, w którym to ona musiała dbać o finanse rodziny.

Znajoma prezenterki zdradziła w rozmowie z "Plotkiem", że Monika marzy o powrocie do swojej luksusowej willi w Wilanowie.

- Monika postanowiła teraz skupić się na sobie i ruszyć z karierą. Dlatego zainwestowała w nową stronę internetową i wraca do nazwiska, które dało jej rozpoznawalność. Już ma propozycje szkoleń i warsztatów coachingowych i dotyczących wystąpień publicznych. Monika liczy, że dzięki temu poprawi swoją sytuację finansową i za jakiś czas będzie mogła zrezygnować z wynajmu willi w Wilanowie - twierdzi informator z bliskiego otoczenia żony Zbigniewa.

Willa, o której mawa, jest ulubionym miejscem Zamachowskiej. Urządzony przez nią dom w popularnej warszawskiej dzielnicy ma teraz innych lokatorów, a dochód z wynajmu był do tej pory przeznaczany na alimenty, które Zbyszek musiał płacić na swoje dzieci.

- Monika ma nadzieję, że teraz gdy już nie będzie obciążona alimentami Zbyszka, uda jej się wrócić do swojego domu z kominkiem - tłumaczy koleżanka gwiazdy.

Wykład motywacyjny w którym weźmie udział Monika

Jednocześnie w ostatnich dniach na Instagramie pojawiła się informacja o udzielanych przez Monikę warsztatach coachingowych. Prezenterka weźmie udział w konferencji motywacyjnej, a jej wykład o niezależności finansowej "Od zera do pięciu źródeł dochodu pasywnego dla ciebie" od 29 kwietnia będzie dostępny również w sieci.

