"Dziś mam 3 urodziny". Joanna Górska świętuje kolejny rok nowego życia

Wzruszający wpis Joanny Górskiej na Facebooku

- Dziś mam urodziny... trzecie. Próbowałam odtworzyć zdjęcie dokładnie sprzed trzech lat, kiedy to stałam przed Centrum Onkologii po ostatniej serii naświetleń. Nie udało się... buzia sama się śmieje – pisze w poście Joanna. - Ostatniego dnia radioterapii lekarz mi powiedział, że jak dla niego jestem zdrowa, że mam pięknie żyć... i że teraz to mój nowy obowiązek.

- Minęły trzy lata, to dobry czas na pozostawienie z tyłu wszystkiego co ogranicza. To coś w rodzaju katharsis. Chcemy z Robertem zostawić po sobie coś dobrego, czystego i pięknego. Niech się dzieje! Przecież... nie po to przeżyłam, aby nie żyć po swojemu - napisała na Facebooku Górska.