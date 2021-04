Co to jest cake-sitting? Może urozmaicić życie seksualne

Taka jest prawda. Życie jest sumą wyborów, również to seksualne. Każdego dnia dokonujemy wyborów w co wkładamy nasz czas i naszą energię. Kobietom wmawia się, że kuchnia, dbanie o dom i partnera jest najważniejsze. Wcale nie! Może ważniejsze jest to, że seks jest częścią naszego dorosłego życia i zróbmy coś, żeby on nas zbliżał do osoby, z którą idziemy do łóżka. Zatroszczmy się o swoją przyjemność, bo nikt nam nie mówi, że mamy znać swoje ciało i być z niego dumne. Seks jest ważny.