Co tydzień pokonuje 300 km, by spotkać się z kochankiem. Martwi się o ceny paliwa

Emily z Glasgow nie ukrywa, że od pewnego czasu zdradza swojego męża. Kobieta przyznała w "The Sun", że co tydzień jedzie ponad 3 godziny, by móc spotkać się z kochankiem. 42-latka podkreśla, że jedyne, o co się obecnie martwi to rosnące ceny paliwa, które sporo ją kosztuje.