Wdała się w biurowy romans. Mąż nigdy się o tym nie dowiedział

Nie tylko single wdają się w romanse w pracy; zdarza się to i małżonkom, i osobom żyjącym w konkubinacie. To zjawisko dość powszechne, zwłaszcza jeśli w związek wdarła się rutyna, a para nie potrafi ze sobą rozmawiać. Nieszczęśliwy partner zaczyna więc często od flirtu ze współpracownikiem, by zabić nudę i podnieść sobie samoocenę, ale z czasem może przerodzić się to w coś więcej. Nawet w szczęśliwych związkach zdarza się oczywiście, że ktoś zauroczy się inną osobą, jednak jeśli relacja jest szczera i udana, to ta fascynacja raczej nie przerodzi się w romans.