Co widzisz jako pierwsze na obrazku? To zdradza wiele na temat twojego charakteru

Mózg lubi płatać nam figle. Choć teoretycznie patrzymy na coś i jest to obraz absolutnie rzeczywisty i obiektywny, to w naszej głowie kreuje się jego inna wersja. Przykładem jest wpływ na odbiór wielkości. Nie bez powodu wybieramy bluzki z drobnym wzorem czy w pionowe paski. Chodzi o to, by optycznie pomniejszyć się lub zwęzić. Tak wykorzystujemy iluzje na co dzień. Lecz czasem poddajemy się nim po prostu dla zabawy. W sieci można znaleźć mnóstwo obrazków, które w zależności od tego, jak się spojrzy, ukazują dwie różne rzeczy. Ponoć kształt odczytany przez nasz mózg jako pierwszy, mówi wiele o naszej osobowości.