Co widzisz na obrazku? Diagnoza ma być bezbłędna

W internecie aż roi się od iluzji optycznych i testów osobowości. Oczywiście przeprowadzać należy je dla zabawy, bez przywiązywania się do zamieszczonych pod nimi psychologicznych diagnoz. To jednak świetne ćwiczenie dla mózgu.

Tiktokerka. Mia Yilin wyspecjalizowała się w wyszukiwaniu ciekawych iluzji optycznych. Często zamieszcza na swoim profilu interesujące zdjęcia, którym towarzyszy komentarz wyjaśniający, co dany obraz mówi o osobowości oglądającego. Wiele osób w komentarzach podkreśla, że jej opisy są wyjątkowo trafne i zgodne z ich własnymi obserwacjami. Oto jedna z nich. Spójrz i odpowiedz, co widzisz na obrazku.

— Jeśli jako pierwsze w oczy rzuciły ci się dłonie, jesteś osobą bardzo ufną. Nigdy nie myślisz o drugim człowieku źle, a nawet jeśli ktoś cię skrzywdzi, często decydujesz się wybaczyć. Istnieje jednak wyjątek. Jeśli ktoś obrazi twoją rodzinę lub przypisuje sobie twoją ciężką pracę, urazę będziesz czuć do końca życia — tłumaczy Mia, autorka tiktoka.

— Jeśli jednak to mózg był pierwszy, jesteś osobą myślącą bardzo logicznie. Masz szalenie dobrą intuicję i zawsze wiesz, kiedy ludzie robią coś za twoimi plecami. Zwykle jednak wolisz nie konfrontować się z nimi, ponieważ bawi cię, gdy coś kombinują — dodaje.

Pod filmikiem można zobaczyć sporo komentarzy. Wielu internautów zgadzało się z tezami przedstawionymi przez autorkę i — jak się okazało — większość z nich zobaczyła właśnie mózg lub dłonie, a część — i to, i to. - Zobaczyłam dłonie nad mózgiem w tym samym czasie, więc jestem trochę jednym i drugim, co jest w sumie prawdą — pisze jedna z użytkowniczek aplikacji.