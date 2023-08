Co wybrać na zakupach w Pepco? Redaktorki WP Kobieta wskazują hity i kity

Redaktorka Oliwia Rybiałek poleca dwa hity z Pepco

Należę do osób, które zawsze muszą mieć lód w swojej zamrażarce. Dlatego foremka na duże kostki to moje ostatnie ulubione odkrycie z Pepco. Jedna kostka wystarczy, by schłodzić wielką szklankę napoju. Mój trik? Czasem do formy wlewam także kawę. W gorące dni gotową kostkę zalewam napojem owsianym i mogę cieszyć się mrożonym przysmakiem kawowym. Cena takiej foremki to zaledwie kilka złotych.