Monika Goździalska pozuje w samej bieliźnie na śniegu. Ma ze sobą odkurzacz

- [2021 rok] Dał i zabrał jak każdy poprzedni. Witałam go z uśmiechem, a potem czasami mówiłam 'niech się już skończy'. Wiele dostałam od losu. O nie, na pewno nie za darmo. Momentami nie łapałam horyzontu, czasami nie wyrabiałam zakrętu i miałam dosyć. Ale miałam cel. Kilka razy biegłam i dobiegłam do celu. Kilka razy nawet wybiłam się wyżej i przeskoczyłam przez płotki. Kilka razy zaryłam twarzą o glebę, ale otrzepałam kolana i wstawałam następnego ranka, aby znów iść - wyznała Monika Goździalska we wpisie.