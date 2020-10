Co ze studniówkami? Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało oświadczenie

Powoli w szkołach zapadają decyzję odnośnie studniówki 2021. Wiele szkół, a raczej rad rodzicielskich, zadecydowało, że w tym roku nie będzie odświętnego balu ze względu na sytuację epidemiologiczną, która staje się coraz bardziej poważna. Tylko wczoraj odnotowano 4280 nowych przypadków zakażeń. Od soboty 10 października cały kraj został objęty żółtą strefą i musimy od nowa przyzwyczaić się do noszenia maseczek w przestrzeni publicznej czy nowych ograniczeń co do liczby uczestników imprez i wydarzeń kulturowych.