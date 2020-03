WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 4 kafeteria wprodzicedziecinauka 3 godziny temu Co zrobić, gdy dziecko nie chce się uczyć? Przed takim problemem stanęła Dominika Jak zmotywować dziecko do nauki? Jak zachęcić? Jak zmienić podejście dziecka do uczenia się? To typowy dylemat rodzica. Nie każde dziecko ma zapędy, by zostać orłem klasowym. I właśnie 6-latek Dominiki należy do tej grupy. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Sześciolatek nie chcę uczyć - co zrobić? (iStock.com) Dominika jest mamą 6-latka, który ma problemy z nauką. Koncentracja nie jest jego mocną stroną. Nie kończy tego, co zaczyna. Kobieta obwinia się, ponieważ urodziła chłopca pod koniec liceum. Chciała zdać maturę i dostać się na studia, więc synowi włączała bajki. "Syn zaczął mówić bardzo późno, bo około 3 roku życia. Wcześniej był bardzo nerwowy i agresywny. Gdy miał 4 lata zaczął się uspokajać, chodziłam z nim do psychologa i logopedy. W przedszkolu też wiele pań z nim pracowało. Teraz mówi bardzo ładnie oraz poprawnie. Niestety syn nigdy nie wykazywał zainteresowania nauką. Wielokrotnie próbowałam z nim rysować, kreślić szlaczki, lepić z plasteliny, ale jego to nie interesowało" - czytamy na forum Kafeteria WP. Z wpisu dowiadujemy się, że obecnie 6-latka interesuje wyłącznie oglądanie bajek albo układanie klocków. "Teraz ma 6 lat. Zachowania agresywne się skończyły, ale mam problem żeby nauczyć go liter, on nie garnie się do ćwiczeń grafomotorycznych czy luźniejszych zadań z książeczek. Staram się codziennie mu dużo czytać. Od roku ograniczam bajki, jeśli coś oglądamy to filmy przyrodnicze albo familijne. Jednak on ciągle pragnie tych bajek. Nauka z nim to droga przez mękę. Potrafi celowo łamać ołówki, kładzie się na stole, interesuje go wszystko tylko nie kartka i praca, którą ma wykonać. Codziennie z nim rozmawiam i tłumaczę, ale po takich męczących sesjach zostaje mi tylko ból głowy" - dodaje. Dominika ma plan zapisać syna do psychologa, ale z powodu pandemii koronawirusa obecnie jest to niemożliwe. Zwróciła się więc do internautów z prośbą o radę. "Jeżeli mieliście podobny problem i udało wam się go rozwiązać, to proszę napiszcie" - napisała. Jak zachęcić syna do nauki? Internauci ochoczo zajęczeli doradzać Dominice. Głos zabrały przede wszystkim matki. "Będzie miał problemy, ale nie tylko z nauka. Emocjonalne. Chcesz mu pomóc? Wyrzuć elektronikę na rok czasu. Zobaczysz jak dziecko się zmieni. On już jest uzależniony. Będzie miał problemy z koncentracja. Po co mu nauka, jak wie że ciekawsza jest telewizja. Po dłuższym czasie możecie wrócić do elektroniki, ale z ograniczeniami. Zobaczysz że zacznie inaczej myśleć, bawić się" - napisała jedna z nich. "Dziecko chodzi do zerówki? Czy miał diagnozę w poradni? Jeśli ma deficyty uwagi, to będzie miał problem z nauką. Należy z nim pracować. Rysowanie jest bardzo ważne, to wstęp do nauki" - skomentowała forumowiczka. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

