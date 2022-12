Nie wnoś jej do domu. Takie ślady to znak ostrzegawczy

Najczęstszymi lokatorami sosen są niewielkich rozmiarów czarne mszyce. To jednak nie koniec listy. Na drzewach iglastych mogą znajdować się korniki, psotniki, gryzki i roztocza. Znakiem ostrzegawczym będą w tym przypadku białe ślady, które zostawiają na roślinie. Warto też przypatrzeć się, czy na gałęziach nie ma czegoś, co przypomina małe, brązowe orzeszki - jeżeli tak, natychmiast się ich pozbądźmy, są to bowiem larwy insektów.