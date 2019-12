Co zrobić z resztkami po świętach? Sprawdzone sposoby na niemarnowanie jedzenia

Praktycznie po każdych świętach w naszych lodówkach i na stołach pozostają potrawy, które nie zostały zjedzone. Niestety równie często niezjedzone dania zostają po prostu wyrzucone, przez co marnuje się jeszcze więcej jedzenia. Co w takim razie zrobić z zostawionymi resztkami po świętach? Jest na to kilka sposobów, które ułatwią nam życie i gospodarowanie żywnością.

Zazwyczaj po świętach pozostają niedojedzone potrawy, głównie dlatego, że szykując świąteczne dania, robimy za duże porcje. Nie musisz od razu wyrzucać wigilijnych potraw, podaruj kawałek ciasta albo wędliny najbliższym albo wybierz jeszcze inne sposoby na wykorzystanie resztek po świętach. Jakich? Poniżej znajdziesz wskazówki.

Co zrobić z resztkami po świętach – oddaj potrzebującym

W wielu większych miastach znajdują się specjalne jadłodajnie i jadłodzielnie, gdzie możesz zaoferować nadmiar swojego świątecznego jedzenia. Takie miejsca działają przez okrągły rok, ale właśnie w okresie poświątecznym, uginają się od żywności. W ramach akcji dzielenia się posiłkiem są zapewnione transporty oraz kierowcy, którzy przyjadą pod wybrany adres, aby odebrać jedzenie i dostarczyć do odpowiednich placówek. Dzięki temu resztki po świętach nie marnują się, lecz trafiają do osób potrzebujących, natomiast ty masz świadomość, że twoje jedzenie pomogło innym poczuć odrobinę świątecznego klimatu.

Co zrobić z resztkami po świętach – mrożenie

Innym, równie dobrym pomysłem na wykorzystanie resztek po świętach jest ich zamrożenie. Zupy możesz z powodzeniem pasteryzować w słoiku, po czym po jakimś czasie otrzymasz praktycznie gotowe obiadowe danie. Natomiast w przypadku wędlin, możesz je podzielić na mniejsze części i zamrozić w pojemniku – przydadzą się do przygotowania innych potraw. Pierogi, uszka, mięsa, pasztety, bigos oraz gotowane warzywa także fantastycznie się sprawdzą do mrożenia. Pamiętaj, aby resztki szczelnie przechowywać w pojemnikach albo owinięte w folię spożywczą (wówczas jedzenie układaj płaski w zamrażarce).

Co zrobić z resztkami po świętach – przygotuj inne potrawy

Pozostałości ze świątecznego stołu są idealną bazą do innych obiadowych potraw, które z ich pomocą możesz przygotować. Możesz wyciągnąć z zamrażalnika pozostałości po mięsie, które przetworzysz w pyszny obiad dla całej rodziny. Z resztek wędlin stworzysz zapiekankę makaronową albo forszmak, do którego dodasz także ugotowane warzywa. Pozostałości wędlin sprawdzą się także jako pasty na kanapki – szczególnie, gdy w swoim otoczeniu masz dzieci, które lubią smarować chleb różnymi pasztetami.

Co zrobić z resztkami po świętach – słodkie dania