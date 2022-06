Codziennie piła dwa litry wody. Zdradziła, co się zmieniło w ciągu tygodnia

Odpowiednie nawodnienie organizmu jest niesamowicie ważną rzeczą, tym ważniejszą, gdy jesteśmy narażeni na przybywające fale upałów. Wiele osób zdaje sobie sprawę, że spożywa za mało wody, co może się skończyć mało przyjemnymi skutkami. Co natomiast się stanie, jeśli regularnie będziemy przyjmować polecane dwa litry dziennie? Odpowiedź zna Ileana Paules-Bronet, która po tygodniu doszła do zaskakujących wniosków.