Coraz więcej zgłoszeń gwałtów w taksówkach na aplikacje w Warszawie. Są nowe dane

Jedną z najgłośniejszych sytuacji była historia pani Angeliki, która wracała nad ranem 12 czerwca do domu samochodem zamówionym przez aplikację Bolt. "W samochodzie zasnęłam, i rzadko bo rzadko, ale zdarza mi się usnąć, przy czym wystarczy powiedzieć do mnie jedno zdanie i ja już jestem na nogach. Niestety, tym razem się nie obudziłam, co najwyżej ocknęłam na ułamek sekundy. Kompletnie bez siły, w nienaturalnej pozycji do jeżdżenia autem, od pasa w dół bez ubrania" - napisała. Kiedy odzyskała świadomość, zorientowała się, że nagi od pasa w dół kierowca na niej leży. Udało jej się wydostać z auta i powiadomić bliskich.