Coraz więcej osób boi się małżeństwa. Taki strach ma nawet swoją nazwę

Dlaczego boimy się małżeństwa?

Według ekspertów, takie myśli mogą być związane ze złymi doświadczeniami, jak m.in. sytuacją w domu rodzinnym, gdzie małżeństwo rodziców nie należało do udanych, a co więcej - zakończyło się rozwodem. Kłótnie, krzyki, płacz, w najlepszym wypadku - rutyna. Wiele osób chce po prostu tego uniknąć, a przez to woli kontynuować życie samemu.