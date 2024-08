Córka Bomby poleciała paralotnią. "Ona ma 5,5 roku"

Niedawno celebrytka odpoczywała wraz z rodziną w Turcji, skąd zamieszczała relacje w mediach społecznościowych. Jednego dnia Sylwia i jej bliscy odbyli podniebną podróż, która została upamiętniona na fotografiach. Zarówno Bomba, jak i Tosia oraz partner Sylwii, lot na wysokości ok. 2 tys. metrów odbywali osobno z instruktorem.

Dla wielu osób lot paralotnią może wydać się przerażający. Sylwia Bomba, jej partner oraz Tosia postanowili się odważyć i skorzystać z okazji i zyskać to doświadczenie. Każde z nich znajdowało się na osobnej paralotni z instruktorem. Choć przy starcie kilkuletnia Tosia miała płakać, już w trakcie lotu to dziewczynka pocieszała zestresowaną Sylwię.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!