Córka Dawida Wolińskiego ma nietypową pasję. "Zajmuje się tym, co kocha"

Projektant nie chciałby, żeby córka zaistniała w show-biznesie. Doskonale zdaje sobie bowiem sprawę z tego, jak trudne jest to środowisko. - Przejście ze świata zwykłego człowieka do niezwykłego człowieka, czyli celebryty, jest mocne i intensywne. Naraża na wiele kontaktów z ludźmi, którzy nie są do końca fajni, którzy mają inny cel niż bycie miłym. Myślę, że to jest jej niepotrzebne - komentuje.