Córka Doroty Szelągowskiej ma wielki talent. Gwiazda podzieliła się wzruszającym zdjęciem

- Właśnie dostał się na studia, na aktorstwo do Państwowej Szkoły Filmowej w Łodzi. Właśnie się żegnamy i to jest bardzo trudny moment dla matki, ale i ja, i Adam jesteśmy bardzo dumni z tego. Antek idzie swoją drogą od wielu lat. Nie pomagam mu wbrew temu, co niektórzy myślą. Zresztą czasami ma nawet do mnie o to pretensje. Ale jestem z niego cholernie dumna. Ja wiem, że dzieci nie wychowuje się dla siebie, tylko dla świata. - mówiła w wywiadzie dla "Jastrząb post".