Włodarczyk kompletuje wyprawkę dla dziecka. Wylicza, ile zapłaciła

"Ja generalnie nie mam nic przeciwko kupowaniu drogich, fajnych jakościowo rzeczy. Myślę sobie, z tego co wy mówicie, że dzieciaki chodzą w tych rzeczach bardzo krótko, zalewają się zupkami, marchewkami, innymi rzeczami, więc nie ma sensu przepłacać. Oczywiście, rzeczy na wyście to co innego. Ale tak na co dzień myślę, że spokojnie można się zadowolić rzeczami z Pepco, Lidla, Tesco" - podkreśliła Włodarczyk.