Córka Natalii Kukulskiej odziedziczyła talent po mamie. Pochwaliła się nim w Londynie

Wszystkie trzy wybrały się wieczorem do jednego z pubów w londyńskiej dzielnicy Soho, gdzie, jak napisała Natalia Kukulska na swoim profilu na Instagramie, podziwiały "śpiewających kelnerów". Występ panów nie był jednak tak niespodziewany, jak występ 16-letniej Anny, która również postanowiła sięgnąć po mikrofon i zaśpiewać słynną piosenkę Billie Eilish "No Time To Die" z najnowszego filmu o Jamesie Bondzie.