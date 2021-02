Córka Obamy robi karierę. Dostała pracę marzeń

Malia Obama – co u niej słychać?

– Sasha jest całkowicie pewna, że da sobie radę. Nic jej przestraszy, zawsze powie, co myśli. Już w wieku 5, 6 lat podejmowała decyzje i nie dała się zbić z pantałyku. Pamiętam, że kiedyś próbowaliśmy ją namówić na spróbowanie kawioru w Rosji. 'Nie tknę tego, nawet jeśli będę musiała zrezygnować z deseru' – powiedziała. I taka właśnie jest – mówił w wywiadzie dla "InStyle". – Malia to z kolei to optymistka. Uwielbia ludzi, kocha życie, kocha rozmowy. Nigdy się nie nudzi, co jest świetne i pomaga na co dzień – tak opisał starszą córkę.