Córka Osieckiej ironizuje i wywołuje do tablicy Agatę Dudę

Felieton Agaty Passent

Napisała jak nauka zdalna wygląd u niej w domu i nie omieszkała nawiązać do świata polityki i kobiet, które się w nim na co dzień obracają.

- Jak to cudownie, że jako matka i żona mam siostrzane wsparcie najważniejszych liderek Niepodległej: Pierwszej Damy, Pierwszej Córki Doradczyni, Ministry Rodziny, premiery Szydło, która obiecała, że damy radę - ironizuje w tekście felietonistka.

Uderzyła w czuły punkt pierwszej damy?

W tekście najwięcej uwagi publicystka poświęciła prezydentowej. A to dlatego, że Agata Duda jest nauczycielką i przez wiele lat uczyła niemieckiego w jednym z krakowskich liceów. Lubiła tę pracę, a uczniowie bardzo ją chwalili. W związku z tym Agata Passent oczekuje od pierwszej damy wsparcia, dla siebie i innych rodziców.

- Rozumiem, że Małżonka Prezydenta nie ma takiego oratorskiego talentu jak Emily Pankhurst czy Winston Churchill. Można poprosić o nośny płomienny tekst jakiegoś speca – napisała w felietonie Passent i dodała: - Nasza Pierwsza Dama to nauczycielka. Jak nie poddać się przy prowadzeniu lekcji zdalnych – czekam na instastorkę - napisała córka Osieckiej.

Z ciekawości zajrzeliśmy na kanały i strony kancelarii prezydenta. Wygląda na to, że Agata Duda okolicznościowo pamięta o sprawach szkolnych i poświęca im czas. Pierwsza dama co jakiś czas rozmawia z nauczycielami o edukacji w czasie pandemii oraz bierze udział w spotkaniach poświęconych m.in. zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży.

