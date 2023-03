Córka Samusionek wylądowała w domu dziecka. Taka ich relacja wygląda dziś

We wrześniu 2013 roku jedenastoletnia Angelika Zuber po ucieczce z domu matki do ojca trafiła do domu dziecka, a następnie do rodziny zastępczej. Dziewczynka napisała nawet list do ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego, w którym prosiła, żeby pozwolono jej zostać z ojcem. Ostatecznie w 2015 roku warszawski sąd zdecydował, że nastolatka to właśnie z nim ma zamieszkać.