Córka Drozdy jest panseksualna. Nie każdy wie, co to znaczy

Choć panseksualizm nie jest nowym terminem, w Polsce nie spotyka się go zbyt często. Jest on związany z "wyzwoleniem seksualnym", w którym miłość może dotyczyć nie tylko innych ludzi - niezależnie od płci, wieku i poglądów seksualnych, ale również samego siebie. To nie tylko popęd fizyczny, ale przede wszystkim pociąg emocjonalny.