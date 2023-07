Córka Urbańskiej ma tylko 14 lat. Podjęła szokującą decyzję

Kalina Józefowicz co prawda ma już za sobą pierwsze kroki na scenie, ale wciąż stroni od blasku fleszy. Zadbali o to jej rodzice, Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz, którzy mimo że nie ukrywali jej wizerunku w mediach, postarali się, by miała odrobinę prywatności. Okazuje się, że dziewczyna ma konkretne plany na przyszłość.