Córka zamordowała pracownicę TVP. Spędziła w więzieniu tylko kilka lat

19 lutego 1980 roku Danuta Orzechowska nie pojawiła się w pracy. To wzbudziło niepokój koleżanki - dotychczas kobieta była sumienną pracownicą. Zadzwoniła do domu, a telefon odebrała córka, która powiedziała jednak, że nie wie, co się dzieje z matką. Katarzyna skontaktowała się ze swoim ojcem, który zgłosił na milicję zaginięcie