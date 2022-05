Córki Michała Wiśniewskiego były wyśmiewane przez rówieśników. Z jakiego powodu?

Córki Michała Wiśniewskiego, 16-letnia Etiennete oraz 14-letnia Vivienne, pojawiły się ostatnio razem z nim na scenie, by wystąpić podczas koncertu Fundacji Polsat. Nie da się ukryć, że dziewczynki mają bardzo oryginalne imiona, jak na polskie realia. Okazuje się że, były z ich powodu wyśmiewane. A co same o nich sądzą?