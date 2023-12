Coś poszło nie tak. Do eleganckiej sukni włożyła "znienawidzone" buty

Długie rękawice

Wieczorowe rękawice powróciły do mody po wielu latach nieobecności. Pamiętamy je z lat 50., kolekcji New Look Dior i filmowych stylizacji ikon mody, takich jak Audrey Hepburn. Ale oprócz klasycznych – w tym czarnych, welurowych, jedwabnych i koronkowych - współczesna moda próbuje odrzeć długie rękawice z elegancji i nadać im awangardowego charakteru. W postaci prześwitujących modeli Margaret, pokrytych maszynową czcionką, zdecydowanie jej się to udaje.