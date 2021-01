COVID zabrał im mamę. 54-latka zostawiła ośmioro dzieci

Minione święta dla rodziny 54-latki były dramatyczne. Odeszła ich ukochana babcia i mama. Campbell chorowała na stwardnienie rozsiane, była też zakażona koronawirusem. Jej dzieci były w wieku od 15 do 30 lat. Pożegnanie Dianne było bardzo wzruszające. Victoria Campbell, córka 64-latki, powiedziała: "Jej świat obracał się wokół jej rodziny i dbała o to, by wszyscy byli szczęśliwi. Utrata tak niesamowitej kobiety załamała całą rodzinę. Była typem osoby, która zrobiłaby wszystko, by pomóc potrzebującym.