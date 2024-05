Pękł jej tętniak w mózgu. Po sześciu latach apeluje do fanów

Alżbeta Lenska to polska aktorka znana z filmów takich jak "Lejdis", "Smoleńsk", Kobiety mafii 2", a także wielu seriali m.in. "Plebania", "Pierwsza miłość" czy "M jak miłość". Gdy sześć lat temu artystka występowała w teatrze, w trakcie spektaklu doszło do dramatycznego zdarzenia.

Lenska zagrała pierwszy akt, a gdy kurtyna opadła i widownia poszła na przerwę, aktorka źle się poczuła. W drodze do garderoby zdarzyło się coś, czego się nie spodziewała. "Coś strzeliło w głowie, nie mogłam oddychać, przewróciłam się, wyłam z bólu, nie wiedziałam, co się dzieje…" - przyznała potem w jednym z wywiadów.

Po tym jak pękł tętniak w głowie aktorki, ta musiała przejść operację ratującą jej życie. Od tej pory życie Lenskiej diametralnie się zmieniło, o czym w szóstą rocznicę tego wydarzenia, postanowiła napisać na Instagramie. Początkowo artystka przewartościowywała codzienność, jednak szybko wróciła do starych nawyków. Po dwóch miesiącach od operacji postanowiła też wrócić do pracy.

