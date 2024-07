Cukinia jest gorzka w smaku? Lepiej uważaj

Jedni ją uwielbiają, inni od niej stronią. Nie da się jednak ukryć, że spożywanie cukinii może mieć dla nas wiele pozytywnych skutków. W dodatku często jest jednym z pierwszych warzyw, które wprowadzamy do diety naszych dzieci. Mogą ją bowiem zacząć jeść już od ok. 6. miesiąca życia.

Cukinia to prawdziwe bogactwo witaminy A, C, K oraz kwasu foliowego. W dodatku wspomaga trawienie i nawadnia organizm. Szczególnie polecana jest osobom zmagającym się z nieprawidłowym ciśnieniem krwi.

Co więcej, cukinia jest niskokaloryczna i ma wysoką zawartość błonnika, co z całą pewnością przypadnie do gustu osobom, które szczególnie dbają o swoją linię. Nie każdy też wie, że wspomaga także układ odpornościowy.