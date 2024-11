Jego miłosne związki były gorące, ale nietrwałe, co komentowali przyjaciele, zauważając, że " Zbigniew Cybulski bez przerwy się zakochiwał" . Mimo zawartego małżeństwa, wierność nigdy nie była jego mocną stroną. Związek z Elżbietą, absolwentką ASP z Gdańska, zyskał na oficjalnym znaczeniu dopiero wtedy, gdy spodziewali się dziecka. Choć Cybulski bardzo cieszył się z narodzin syna, Maćka, to rola ojca i męża była mu daleka. Wciąż skupiał się na pracy i fascynował się różnymi kobietami, co sprawiało, że jego życie prywatne dalekie było od stabilizacji.

Rankiem 8 stycznia 1967 roku, na peronie dworca Wrocław Główny, Zbigniew Cybulski próbował wskoczyć do ruszającego pociągu ekspresowego "Odra", który miał zabrać go do Warszawy. Niestety, jego noga zaklinowała się między stopniem a peronem, co doprowadziło do śmiertelnych obrażeń. Przewieziony do szpitala przy ul. Rydygiera zmarł, pomimo prób ratowania jego życia przez personel medyczny. Sekcja zwłok wykazała pęknięcie wątroby jako przyczynę zgonu, co było skutkiem nieszczęsnego skoku do pociągu.