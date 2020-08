Czarna bielizna. Tajemnicza, elegancka, bardzo seksowna

Czarna bielizna jest jedną z najchętniej wybieranych. Choć tradycyjne ten element garderoby powinien być biały albo bardzo jasny, to właśnie w stronę czarnych modeli często kieruje się nasz wzrok. Nie jest wyzywająca, ale ma to "coś". Czarna bielizna kusi, zwodzi i buduje atmosferę, a do tego… jest praktyczna.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Czerń dobrze podkreśla inne kolory, dlatego ten kolor łączy się np. z różowym (Unsplash.com)