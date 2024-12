Czarne rajstopy poszły w odstawkę. Spójrzcie, co nosi do mini

Przedświąteczne spotkania z bliskimi często stawiają nas przed dylematem, co na siebie włożyć. Wierzbicka pokazała, że proste rozwiązania są często najlepsze , prezentując stylizację, która oczarowała jej fanów. Postawiła na czerwony total look.

Bazą stylizacji aktorki była czerwona sukienka mini na ramiączkach , którą zarzuciła na burgundową bluzkę z okrągłym dekoltem. Całość uzupełniły czerwone rajstopy, które są doskonałym sposobem, by ożywić stylizację. Zrezygnowała ze szpilek. Dobrała do nich czarne sandałki z odkrytymi palcami.

Kiedyś takie połączenie było szczytem obciachu, dziś to trend lansowany przez fashionistki. Marta Wierzbicka pokazała, że doskonale zna się na trendach , a jej stylizacje są przykładem, jak łączyć modę z klasą.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!